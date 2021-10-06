Тони Надаль: «На корте Джокович вел себя не так, как следовало бы лучшему игроку мира»

Специалист – о том, почему Новака поддерживают меньше, чем Федерера и Надаля

Фото: Teller Report

Тони Надаль, бывший тренер Рафаэля Надаля, а ныне наставник Феликса Оже-Алльясима, поделился мнением, почему первую ракетку мира Новака Джоковича публика поддерживает меньше, чем его коллег по «Большой тройке» Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Слова 60-летнего специалиста приводит We Love Tennis:

«Новак стал добиваться высоких результатов, когда между Рафой и Роджером уже существовало заметное противостояние. Федерер и Надаль демонстрировали теннис противоположных стилей, их соперничество буквально сводило с ума множество фанатов. Джоковичу было тяжело отыскать свое место. Кроме того, я считаю, что в дальнейшем Новака подвело его огромное эго. На корте он вел себя не так, как следовало бы лучшему игроку мира».

Напомним, Тони Надаль считает, что спор о величайшем теннисисте получит новый виток в следующем сезоне. В то же время другая легенда Горан Иванишевич уверен, что Джоковича в это вопросе уже никто превзойти не сможет.