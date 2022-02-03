Монфис: «Ничего не имею против Медведева, но то, что сотворил Надаль - просто волшебство»
Тони Надаль объяснил, чем отличаются игроки нового поколения от ветеранов Тура
Дядя Рафы привел в пример своего племянника
Тони и Рафаэль Надаль / фото - Getty Images
Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, на примере своего племянника рассказал, чем игроки нового поколения отличаются от ветеранов Тура. Слова специалиста приводит портал El País.
«Игроки нового поколения хотят сразу выигрывать титулы. И тут же расстраиваются, если что-то идет не так. Как Рафаэль смог со всем справиться? Для меня ответ прост: он привык к этому. Он почти всю жизнь готовился к столкновениям с трудностями. Я многого от него требовал, будучи тренером.
Рафаэль должен был не жаловаться, выходить на матчи и тренировки в хорошем настроении, принимать то, что сразу всего не добьешься. Он принял все эти обязательства. Не крушил ракетки и тренировался дольше, чем мы планировали. Но даже в этом случае не все могло сложиться как надо. Тем не менее Рафаэль всегда слушал меня и усваивал мои слова».
Напомним, Федерер поздравил Надаля с 21-й победой на турнире «Большого шлема».
Комментарии 0