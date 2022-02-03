Тони Надаль объяснил, чем отличаются игроки нового поколения от ветеранов Тура

Тони и Рафаэль Надаль / фото - Getty Images

Тони Надаль, дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля, на примере своего племянника рассказал, чем игроки нового поколения отличаются от ветеранов Тура. Слова специалиста приводит портал El País.

Рафаэль должен был не жаловаться, выходить на матчи и тренировки в хорошем настроении, принимать то, что сразу всего не добьешься. Он принял все эти обязательства. Не крушил ракетки и тренировался дольше, чем мы планировали. Но даже в этом случае не все могло сложиться как надо. Тем не менее Рафаэль всегда слушал меня и усваивал мои слова».