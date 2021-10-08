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Тони Надаль: «Уже 14 лет я считаю Джоковича большой проблемой»

Дядя Рафаэля – о своем отношении к первой ракетке мира
Теннис ATP
8 октября 22:43
Тони Надаль: «Уже 14 лет я считаю Джоковича большой проблемой»
Тони Надаль / фото - Getty Images

Тони Надаль, дядя и бывший тренер именитого испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал об отношении к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу, а также сравнил достижения игроков «Большой тройки». Цитирует специалиста портал Tennis World.

«Я увидел 18-летнего Новака в матча против Хуана Монако на US Open-2007. После игры я пошёл в раздевалку к Рафе и сказал: «У нас появилась большая проблема, потому что я увидел слишком хорошего теннисиста». Когда-то кто-то настолько хорошо, ты быстро все понимаешь. 

Если посмотреть на числа и рекорды, лучшим будет Федерер или Джокович. Но стоит понимать, что Рафа пропустил много «Шлемов» из-за травм. А на многие турниры выходил травмированным».

Напомним, Надаль получил медаль от полиции Испании.

 

Михаил Рыбак
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Теги

Тони Надаль Рафаэль Надаль Новак Джокович

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