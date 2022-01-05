У Джоковича после прилета в Мельбурн обнаружили проблемы с визой
Тони Надаль: «Я думал, что Джокович или снимется с турнира, или ему введут вакцину»
Известный специалист уверен, что серб не делал прививку от коронавируса
16:00
Тони Надаль / фото - AFP
Тони Надаль, известный испанский тренер и дядя именитого Рафаэля Надаля, прокомментировал тот факт, что первой ракетке мира Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Australian Open.
Слова Надаля приводит ресурс Mundo Deportivo:
«До этого объявления я думал, что серб или снимется с турнира, или ему введут вакцину. Было бы хорошо, если бы Джокович дал какое-то объяснение, поскольку я не верю, что что-либо из этого произошло. Новак не обязан предоставлять конфиденциальную информацию о себе, но в то же время он должен иметь в виду, что он является ориентиром мирового масштаба на фоне серьезного кризиса.
Почти 6 млн человек погибли из-за этого проклятого вируса. Мне хочется думать, что Новаку все это не чуждо и что он развеет сомнения в знак понимания ситуации».
Тони Надаль рассказал о своем отношении к Новаку Джоковичу.
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