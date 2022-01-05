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Тони Надаль: «Я думал, что Джокович или снимется с турнира, или ему введут вакцину»

Известный специалист уверен, что серб не делал прививку от коронавируса
Теннис Grand Slam
16:00
Тони Надаль: «Я думал, что Джокович или снимется с турнира, или ему введут вакцину»
Тони Надаль / фото - AFP

Тони Надаль, известный испанский тренер и дядя именитого Рафаэля Надаля, прокомментировал тот факт, что первой ракетке мира Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Australian Open.

Слова Надаля приводит ресурс Mundo Deportivo:

«До этого объявления я думал, что серб или снимется с турнира, или ему введут вакцину. Было бы хорошо, если бы Джокович дал какое-то объяснение, поскольку я не верю, что что-либо из этого произошло. Новак не обязан предоставлять конфиденциальную информацию о себе, но в то же время он должен иметь в виду, что он является ориентиром мирового масштаба на фоне серьезного кризиса.

Почти 6 млн человек погибли из-за этого проклятого вируса. Мне хочется думать, что Новаку все это не чуждо и что он развеет сомнения в знак понимания ситуации».

Тони Надаль рассказал о своем отношении к Новаку Джоковичу.

Рене Тер Велде
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Теги

Тони Надаль Новак Джокович коронавирус

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