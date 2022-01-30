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Тони Надаль: «Я не говорил, что у Медведева нет шансов победить Рафаэля в финале Australian Open»

Известный специалист высказался о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии
Теннис Grand Slam
08:00
Тони Надаль: «Я не говорил, что у Медведева нет шансов победить Рафаэля в финале Australian Open»
Тони Надаль / фото - AFP

Именитый тренер Тони Надаль, дядя испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался о предстоящем финале Australian Open.

Надаля цитирует La Gazzetta dello Sport:

«Такие матчи обычно выигрывают те, у кого больше желания побеждать, и в этом отношении Рафаэль неизменен, несмотря на то, что проходит время. «Конечно, по сути, я не говорил, что у Медведева нет шансов победить. Я считаю, что на таком уровне, с такими сильными игроками, нет смысла говорить о тактике, ударе справа, ударе слева или подаче, а в основном об отношении».

В финале Australian Open Рафаэль Надаль встретится с Даниилом Медведевым.

Рене Тер Велде
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Тони Надаль Рафаэль Надаль Даниил Медведев

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