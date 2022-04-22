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«Треба боротися, як наша армія». Світолина не вважає відсторонення росіян правильним

Перша ракетка України думає, що краще з ними розбиратися на корті
Теннис WTA
15:01
«Треба боротися, як наша армія». Світолина не вважає відсторонення росіян правильним
Фото: j48tennis.net

Перша ракетка України Еліна Світоліна висловила свою позицію щодо потрібності відсторонення росіян та білорусів від змагань.

Якщо ваші вимоги проігнорують, а російських та білоруських тенісистів залишать в турі, готові бойкотувати матчі з ними?

Не думаю, що це правильно. Навпаки, треба перемагати їх, шукати в цьому додаткову мотивацію. Як наша армія, яка не здається перед росіянами, а бореться до кінця.

Думаю, ніде в спорті цього робити не варто. Треба виходити і перемагати. А росіяни та білоруси повинні просто висловити свою точну позицію публічно.

Після 24 лютого я один раз грала (проти росіянки). Це було в розпал усіх подій, на п’ятий чи сьомий день. Тоді трохи допомогла моя заява про те, щоб забрати (російський) прапор. Але невисловлювання своїх думок щодо дій їхньої влади – це все одно ментально неправильно з їхнього боку. Це додає більше мотивації перемагати їх.

Зараз якесь уникання зустрічей і розмов (з боку росіянок). А слова підтримки висловили всього кілька людей, які запитали, як сім’я, чи всі живі. Для мене досі загадка, як можна так не виявляти людяність. Хоча ми бачимось кожного тижня, наше спілкування зійшло на нуль – навіть з тим, з ким раніше просто вітались.

Світоліна також заявила про важливість того, аби грати не могли «фактично вбивці нашої країни».

Источник: ua.tribuna.com Олег Шумейко-младший
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(Голосов: 2)

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Элина Свитолина

Комментарии 1

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22 апреля 2022г. 15:25
пнх,   чорнильниця!
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