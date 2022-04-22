«Треба боротися, як наша армія». Світолина не вважає відсторонення росіян правильним

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Перша ракетка України Еліна Світоліна висловила свою позицію щодо потрібності відсторонення росіян та білорусів від змагань.



Якщо ваші вимоги проігнорують, а російських та білоруських тенісистів залишать в турі, готові бойкотувати матчі з ними?

Думаю, ніде в спорті цього робити не варто. Треба виходити і перемагати. А росіяни та білоруси повинні просто висловити свою точну позицію публічно.

Після 24 лютого я один раз грала (проти росіянки). Це було в розпал усіх подій, на п’ятий чи сьомий день. Тоді трохи допомогла моя заява про те, щоб забрати (російський) прапор. Але невисловлювання своїх думок щодо дій їхньої влади – це все одно ментально неправильно з їхнього боку. Це додає більше мотивації перемагати їх.

Зараз якесь уникання зустрічей і розмов (з боку росіянок). А слова підтримки висловили всього кілька людей, які запитали, як сім’я, чи всі живі. Для мене досі загадка, як можна так не виявляти людяність. Хоча ми бачимось кожного тижня, наше спілкування зійшло на нуль – навіть з тим, з ким раніше просто вітались.