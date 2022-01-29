Тренер Барти: «Если на US Open не поменяют мяч, Эшли его не выиграет»

Эшли Барти / фото - tennishead.net

Крейг Тиззер, тренер первой ракетки мира Эшли Барти, прокомментировал вероятность того, что австралийка выиграет US Open и соберет карьерный Grand Slam.

Тиззера цитирует портал Tennis Majors:

И для Эшли это ужасный мяч. В прошлом году ей пришлось поменять струны, чтобы хоть как-то его контролировать. Если они оставят этот мяч, такая теннисистка, как Эшли, турнир никогда не выиграет.

Я не знаю, почему они так делают. Это единственный турнир, где у парней и девочек разные мячи. И если мяч не поменяют, она не выиграет US Open».