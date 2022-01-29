Барти: «Еще не совсем понимаю, что произошло»
Тренер Барти: «Если на US Open не поменяют мяч, Эшли его не выиграет»
Крейг Тиззер прокомментировал вероятность того, что австралийка соберет карьерный Grand Slam
17:15
Эшли Барти / фото - tennishead.net
Крейг Тиззер, тренер первой ракетки мира Эшли Барти, прокомментировал вероятность того, что австралийка выиграет US Open и соберет карьерный Grand Slam.
Тиззера цитирует портал Tennis Majors:
«US Open должен поменять мяч для девочек, потому что они используют разный мяч для парней и девочек.
И для Эшли это ужасный мяч. В прошлом году ей пришлось поменять струны, чтобы хоть как-то его контролировать. Если они оставят этот мяч, такая теннисистка, как Эшли, турнир никогда не выиграет.
Я не знаю, почему они так делают. Это единственный турнир, где у парней и девочек разные мячи. И если мяч не поменяют, она не выиграет US Open».
Эшли Барти стала триумфатором Australian Open.
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