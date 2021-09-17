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Тренер Медведева: «Даниил не захотел играть так, как я говорил. К счастью, мне хватило ума не лезть»

Жиль Сервара считает, что стиль его подопечного является безумным
Теннис Grand Slam
12:29
Тренер Медведева: «Даниил не захотел играть так, как я говорил. К счастью, мне хватило ума не лезть»
Фото: globallookpress.com

Тренер второй ракетки мира Даниила Медведева Жиль Сервара рассказал об особенностях игры своего подопечного. Слова коуча приводит Tennis Majors:

«Это его стиль. Если смотреть со стороны, такой прием – далеко за линией – кажется безумным. В начале нашего сотрудничества я сказал: «Ты не сможешь так побеждать, давай переучу». Даниил отказался – не захотел играть так, как я говорил. Он ответил: «Если играть ближе к линии, ничего работать не будет».

К счастью, мне хватило ума не лезть в это дело. Я больше не менял его сильные стороны. Этот прием много ему дает».

Напомним, в финале US Open Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича, лишив того возможность завоевать календарный Большой шлем.

Сергей Остапенко
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