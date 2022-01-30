Тренер Медведева: «Даниил упустил большой шанс, но Надаль был великолепен»
Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира Даниила Медведева, прокомментировал поражение россиянина от пятого номера мирового рейтинга Рафаэля Надаля в финале Australian Open.
Специалиста цитирует ресурс lequipe.fr:
«Эмоций у меня уже не осталось. Никаких. Да, можно пережить матч заново, вспомнить момент, когда он вел 3:2 и 40:0 в третьем сете. Но нужно понимать, что второй он взял почти чудом.
В целом, когда упускаешь 2:0 по сетам и тройной брейк-пойнт в финале Grand Slam, хочется биться головой об стену. Но нужно детально все проанализировать и понять, что дело не только в тебе. Можно говорить, что Даниил упустил большой шанс, но нельзя забывать и Надаля.
Надаль был великолепен. Он всегда находит какой-то ресурс, который позволяет ему повысить уровень игры, добавить мощи. Это потрясающе.
Иногда думаешь: «Он никогда не ошибается. Ты подаешь 210 км/ч, а он все равно принимает». В четвертом сете вообще была четверть часа, когда Даниил выглядел любителем. Да и с начала матча было тяжело, потому что удары Надаля физически изматывают.
Даниил мог бы некоторые вещи сыграть лучше, некоторые удары наносить острее. В дропшотах ему не хватало тонкости. Но это был его выбор, он чувствовал, что это необходимо.
И у него было много моментов, когда он должен был забивать, закрывать розыгрыш, а он позволял ему продолжиться. Это очень обидно.
Но Даниил был суперсмелым, у него не было ментальных провалов или нервов. Он все время был в игре и был намерен найти микробрешь. В конце пятого сета она появилась, он сделал брейк, сравнял счет. А в последнем гейме на подаче снова не мог достаточно остро подавать.Но вообще я был поражен, что физически он дотянул до конца».
Рафаэль Надаль совершил лучший камбэк в карьере и стал чемпионом Australian Open.
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