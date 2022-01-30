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Тренер Медведева: «Даниил упустил большой шанс, но Надаль был великолепен»

Жиль Сервара отдал должное легендарному испанцу
Теннис Grand Slam
30 января 22:00
Тренер Медведева: «Даниил упустил большой шанс, но Надаль был великолепен»
Фото: tennishead.net

Жиль Сервара, тренер второй ракетки мира Даниила Медведева, прокомментировал поражение россиянина от пятого номера мирового рейтинга Рафаэля Надаля в финале Australian Open.

Специалиста цитирует ресурс lequipe.fr:

«Эмоций у меня уже не осталось. Никаких. Да, можно пережить матч заново, вспомнить момент, когда он вел 3:2 и 40:0 в третьем сете. Но нужно понимать, что второй он взял почти чудом.

В целом, когда упускаешь 2:0 по сетам и тройной брейк-пойнт в финале Grand Slam, хочется биться головой об стену. Но нужно детально все проанализировать и понять, что дело не только в тебе. Можно говорить, что Даниил упустил большой шанс, но нельзя забывать и Надаля.

Надаль был великолепен. Он всегда находит какой-то ресурс, который позволяет ему повысить уровень игры, добавить мощи. Это потрясающе.

Иногда думаешь: «Он никогда не ошибается. Ты подаешь 210 км/ч, а он все равно принимает». В четвертом сете вообще была четверть часа, когда Даниил выглядел любителем. Да и с начала матча было тяжело, потому что удары Надаля физически изматывают.

Даниил мог бы некоторые вещи сыграть лучше, некоторые удары наносить острее. В дропшотах ему не хватало тонкости. Но это был его выбор, он чувствовал, что это необходимо.

И у него было много моментов, когда он должен был забивать, закрывать розыгрыш, а он позволял ему продолжиться. Это очень обидно.

Но Даниил был суперсмелым, у него не было ментальных провалов или нервов. Он все время был в игре и был намерен найти микробрешь. В конце пятого сета она появилась, он сделал брейк, сравнял счет. А в последнем гейме на подаче снова не мог достаточно остро подавать.Но вообще я был поражен, что физически он дотянул до конца».

Рафаэль Надаль совершил лучший камбэк в карьере и стал чемпионом Australian Open.

Рене Тер Велде
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Теги

Даниил Медведев Рафаэль Надаль

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