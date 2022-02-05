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Тренер Надаля: «Не думаю, что 21-й титул Grand Slam Рафаэля вынудит Джоковича сделать прививку»

Карлос Мойя высказался в адрес сербского теннисиста
Теннис ATP
08:10
Тренер Надаля: «Не думаю, что 21-й титул Grand Slam Рафаэля вынудит Джоковича сделать прививку»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, высказался в адрес первой ракетки мира Новаке Джоковиче.

Мойя Tennis цитирует World USA:

«Не думаю, что 21-й титул Grand Slam Надаля вынудит Джоковича сделать прививку. Если Джокович не сделает прививку, то рискует снова не сыграть почти ни в одном турнире Grand Slam. Рискует отказаться от той карьеры, ради которой он так усердно работал».

Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича по количеству побед на Grand Slam.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Рафаэль Надаль

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