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Тренер Надаля - о травме Рафаэля: «Боль становилась нестерпимой»

Карлос Мойя прокомментировал досрочно завершившийся сезон испанца
Теннис ATP
13:25
Тренер Надаля - о травме Рафаэля: «Боль становилась нестерпимой»
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал решение четвертой ракетки мира досрочно завершить сезон из-за травмы левой стопы.

Специалиста цитирует портал lequipe.fr:

«Сейчас правильнее всего остановиться, дать стопе отдохнуть, перезагрузиться психологически.

Стопа болела несколько месяцев, и боль становилась нестерпимой. Когда травму только обнаружили, он смог продолжить выступления при помощи стелек и процедур. Но в этом году все изменилось, он даже не мог закончить некоторые тренировки.

Поэтому мы решили снизить интенсивность тренировок и сосредоточиться на турнирах. Однако в Вашингтоне он играл, практически хромая».

Рафаэль Надаль не сможет доиграть сезон-2021 из-за травмы левой стопы.

Рене Тер Велде
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Рафаэль Надаль травмы

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