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Тренер Надаля - о травме Рафаэля: «Боль становилась нестерпимой»
Карлос Мойя прокомментировал досрочно завершившийся сезон испанца
Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net
Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал решение четвертой ракетки мира досрочно завершить сезон из-за травмы левой стопы.
Специалиста цитирует портал lequipe.fr:
«Сейчас правильнее всего остановиться, дать стопе отдохнуть, перезагрузиться психологически.
Стопа болела несколько месяцев, и боль становилась нестерпимой. Когда травму только обнаружили, он смог продолжить выступления при помощи стелек и процедур. Но в этом году все изменилось, он даже не мог закончить некоторые тренировки.
Поэтому мы решили снизить интенсивность тренировок и сосредоточиться на турнирах. Однако в Вашингтоне он играл, практически хромая».
Рафаэль Надаль не сможет доиграть сезон-2021 из-за травмы левой стопы.
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