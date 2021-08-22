Тренер Надаля - о травме Рафаэля: «Боль становилась нестерпимой»

Рафаэль Надаль / фото - tennishead.net

Карлос Мойя, тренер Рафаэля Надаля, прокомментировал решение четвертой ракетки мира досрочно завершить сезон из-за травмы левой стопы.

Специалиста цитирует портал lequipe.fr:

Стопа болела несколько месяцев, и боль становилась нестерпимой. Когда травму только обнаружили, он смог продолжить выступления при помощи стелек и процедур. Но в этом году все изменилось, он даже не мог закончить некоторые тренировки.

Поэтому мы решили снизить интенсивность тренировок и сосредоточиться на турнирах. Однако в Вашингтоне он играл, практически хромая».