Надаль сдал положительный тест на COVID-19. До старта Australian Open меньше месяца
Тренер Надаля вслед за Рафаэлем сдал положительный тест на Covid-19
Карлос Мойя работает с 20-кратным чемпионом ТБШ с 2016 года
Фото: Daily Express
Карлос Мойя, тренер 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом Мойя сообщил в Twitter:
«Хочу сообщить, что также сдал положительный тест на коронавирус. В воскресение, когда я прилетел на Мальорку, у меня уже были симптомы заболевания. Тест на антитела при этом был отрицательным. Спустя несколько часов, когда один из членов команды сдал положительный тест, я сам пошел и сдал ПЦР, результаты которого также оказались неутешительными».
Мойя входит в тренерский штаб Надаля с 2016 года.
Напомним, ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил сам Надаль.
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