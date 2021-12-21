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Тренер Надаля вслед за Рафаэлем сдал положительный тест на Covid-19

Карлос Мойя работает с 20-кратным чемпионом ТБШ с 2016 года
Теннис ATP
21 декабря 17:51
Тренер Надаля вслед за Рафаэлем сдал положительный тест на Covid-19
Фото: Daily Express

Карлос Мойя, тренер 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема Рафаэля Надаля, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом Мойя сообщил в Twitter:

«Хочу сообщить, что также сдал положительный тест на коронавирус. В воскресение, когда я прилетел на Мальорку, у меня уже были симптомы заболевания. Тест на антитела при этом был отрицательным. Спустя несколько часов, когда один из членов команды сдал положительный тест, я сам пошел и сдал ПЦР, результаты которого также оказались неутешительными».

Мойя входит в тренерский штаб Надаля с 2016 года.

Напомним, ранее о положительном тесте на коронавирус сообщил сам Надаль.

Сергей Остапенко
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Рафаэль Надаль

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