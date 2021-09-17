Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»

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Патрик Муратоглу, один из тренеров третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса, объяснил, зачем его подопечный берет туалетные перерывы между сетами:

Когда он проиграл финал Ролан Гаррос, он лидировал в матче 2-0 по сетах. Новак Джокович воспользовался туалетным брейком, вернулся и тогда у нас получился совсем другой матч. Циципас сделал из этого выводы. Не о том, что Джокович сбил его ритм. Он сделал такой вывод, что серб воспользовался этим временем лично для себя, чтобы перезагрузиться и уже вернуться на корт, будучи другим. Стефанос увидел такой пример, попробовал сделать сам и это сработало. Вот почему он продолжает брать перерывы.

Я всегда говорил, что теннисные матчи слишком длинные. Я бы не сказал, что шесть минут для туалетного перерыва – это слишком много. Думаю, трех минут достаточно, максимум – пяти. Мне кажется, что правило должно существовать и теннисные органы его введут. Тогда будет обозначено, как долго может продолжаться туалетный брейк и проблема будет решена».