Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»
Патрик Муратоглу, один из тренеров третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса, объяснил, зачем его подопечный берет туалетные перерывы между сетами:
«Когда игрок пользуется туалетным перерывом, то в большинстве случаев не из-за того, что он хочет в туалет. А потому, что это момент для перезагрузки. В большинстве случаев тогда, когда он проигрывает сет. Ему нужно успокоиться, побыть наедине, поразмыслить самому, какое решение найти. Это единственное, что и делает Стефанос. Раздражает сама мысль, мол, это делается ради того, чтобы бы сбить ритм соперника. Например, в матче с Марреем он как раз выиграл сет, когда воспользовался перерывом. Зачем ему сбивать его ритм?
Когда он проиграл финал Ролан Гаррос, он лидировал в матче 2-0 по сетах. Новак Джокович воспользовался туалетным брейком, вернулся и тогда у нас получился совсем другой матч. Циципас сделал из этого выводы. Не о том, что Джокович сбил его ритм. Он сделал такой вывод, что серб воспользовался этим временем лично для себя, чтобы перезагрузиться и уже вернуться на корт, будучи другим. Стефанос увидел такой пример, попробовал сделать сам и это сработало. Вот почему он продолжает брать перерывы.
Я всегда говорил, что теннисные матчи слишком длинные. Я бы не сказал, что шесть минут для туалетного перерыва – это слишком много. Думаю, трех минут достаточно, максимум – пяти. Мне кажется, что правило должно существовать и теннисные органы его введут. Тогда будет обозначено, как долго может продолжаться туалетный брейк и проблема будет решена».
В финале Roland Garros Циципас проиграл Джоковичу, ведя 2:0 сетам.
Напомним, из-за постоянных длинных туалетных перерывов грека АТР планирует регламентировать время, на которое можно покидать корт между партиями.
Комментарии 0