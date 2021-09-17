Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсик выиграл первую битву у Джошуа. Правда, она не повлияет на исход боя
матч-центр : Теннис
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»

Патрик Муратоглу объяснил, зачем грек берет паузы между сетами
Теннис ATP
20:03
Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»
Фото: World Today News

Патрик Муратоглу, один из тренеров третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса, объяснил, зачем его подопечный берет туалетные перерывы между сетами:

«Когда игрок пользуется туалетным перерывом, то в большинстве случаев не из-за того, что он хочет в туалет. А потому, что это момент для перезагрузки. В большинстве случаев тогда, когда он проигрывает сет. Ему нужно успокоиться, побыть наедине, поразмыслить самому, какое решение найти. Это единственное, что и делает Стефанос. Раздражает сама мысль, мол, это делается ради того, чтобы бы сбить ритм соперника. Например, в матче с Марреем он как раз выиграл сет, когда воспользовался перерывом. Зачем ему сбивать его ритм?

Когда он проиграл финал Ролан Гаррос, он лидировал в матче 2-0 по сетах. Новак Джокович воспользовался туалетным брейком, вернулся и тогда у нас получился совсем другой матч. Циципас сделал из этого выводы. Не о том, что Джокович сбил его ритм. Он сделал такой вывод, что серб воспользовался этим временем лично для себя, чтобы перезагрузиться и уже вернуться на корт, будучи другим. Стефанос увидел такой пример, попробовал сделать сам и это сработало. Вот почему он продолжает брать перерывы.

Я всегда говорил, что теннисные матчи слишком длинные. Я бы не сказал, что шесть минут для туалетного перерыва – это слишком много. Думаю, трех минут достаточно, максимум – пяти. Мне кажется, что правило должно существовать и теннисные органы его введут. Тогда будет обозначено, как долго может продолжаться туалетный брейк и проблема будет решена».

В финале Roland Garros Циципас проиграл Джоковичу, ведя 2:0 сетам.

Напомним, из-за постоянных длинных туалетных перерывов грека АТР планирует регламентировать время, на которое можно покидать корт между партиями.

Источник: btu.org.ua Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стефанос Циципас Новак Джокович Патрик Муратоглу

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тони Надаль: «В следующем сезоне Роджер, Новак и Рафа продолжат сражение за звание величайшего в истории»
Тони Надаль: «В следующем сезоне Роджер, Новак и Рафа продолжат сражение за звание величайшего в истории»
Теннис ATP
16 сентября 18:19
Тим рассказал, за счет чего Медведев победил Джоковича
Тим рассказал, за счет чего Медведев победил Джоковича
Теннис Grand Slam
16 сентября 12:12
В компанию к Джоковичу. Медведев и Циципас квалифицировались на итоговый турнир ATP
В компанию к Джоковичу. Медведев и Циципас квалифицировались на итоговый турнир ATP
Теннис Grand Slam
13 сентября 12:59
Марченко пошутил на тему туалетных перерывов Циципаса
Марченко пошутил на тему туалетных перерывов Циципаса
Теннис ATP
13 сентября 12:19
Тим: «Джокович оказался под нечеловеческим давлением»
Тим: «Джокович оказался под нечеловеческим давлением»
Теннис Grand Slam
13 сентября 12:03
Медведев – о слезах Джоковича в финале US Open: «Жестко то, что он плакал, но все равно играл за каждый мяч»
Медведев – о слезах Джоковича в финале US Open: «Жестко то, что он плакал, но все равно играл за каждый мяч»
Теннис Grand Slam
13 сентября 10:50

Новости: Теннис

Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»
Тренер Циципаса объяснил длинные туалетные перерыва Стефаноса: «Это все пример Джоковича»
ATP
20:03
Надаль – о своей карьере: «Нужно быть реалистом, но я настроен позитивно»
Надаль – о своей карьере: «Нужно быть реалистом, но я настроен позитивно»
ATP
15:42
Тренер Медведева: «Даниил не захотел играть так, как я говорил. К счастью, мне хватило ума не лезть»
Тренер Медведева: «Даниил не захотел играть так, как я говорил. К счастью, мне хватило ума не лезть»
Grand Slam
12:29
Радукану – о призовых за US Open: «Отдам их родителям, они разберутся»
Радукану – о призовых за US Open: «Отдам их родителям, они разберутся»
Grand Slam
11:37
Несколько раз едва не дошло до драки. Самые драматичные моменты АТР-тура этим летом
Несколько раз едва не дошло до драки. Самые драматичные моменты АТР-тура этим летом
ATP
11:10
ATP намерен ограничить длительность туалетных и медицинских перерывов
ATP намерен ограничить длительность туалетных и медицинских перерывов
ATP
16 сентября 20:50
Зверев стал автором лучшего удара на US Open по версии Eurosport
Зверев стал автором лучшего удара на US Open по версии Eurosport
Grand Slam
16 сентября 19:39
Тони Надаль: «В следующем сезоне Роджер, Новак и Рафа продолжат сражение за звание величайшего в истории»
Тони Надаль: «В следующем сезоне Роджер, Новак и Рафа продолжат сражение за звание величайшего в истории»
ATP
16 сентября 18:19
Маррей: «Потенциал Радукану можно было увидеть еще на Wimbledon»
Маррей: «Потенциал Радукану можно было увидеть еще на Wimbledon»
Grand Slam
16 сентября 18:00
Все новости

Популярные новости

Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Олимпийский чемпион Верняев готов отказаться от украинского гражданства
Спортивная гимнастика
11 сентября 21:33
46
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Белодед сразила наповал новой фотосессией
Дзюдо
11 сентября 10:31
13
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 сентября 17:26
36
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Российский комментатор Губерниев: «Сборная Украины получит дырку от бублика и проиграет России в трех сетах»
Волейбол
11 сентября 15:12
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Нереальный здоровяк. Усик накануне боя за четыре пояса выглядит не меньше Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 09:55
15
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Все новости

Анонсы

«Пьяный мастер»
TV
«Пьяный мастер»
22:40
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
18 сентября 10:40
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
18 сентября 15:35
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Белый Барс». Видео трансляция
18 сентября 18:15
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
WEB
TV
Шоу в Кременчуге. 18 сентября состоится крупнейший международный турнир ММА Fighting night Storm
18 сентября 18:15
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Польша – Словения. Видео трансляция
18 сентября 18:30
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Финал квалификации Лиги чемпионов. «Парма» Россия — «Прометей» Украина. Трансляция на XSPORT
18 сентября 18:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
TV
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Александрия». Онлайн трансляция
18 сентября 19:30
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
WEB
TV
Полуфинал чемпионата Европы. Сербия – Италия. Видео трансляция
18 сентября 21:30
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Салернитана» – «Аталанта». Онлайн трансляция
18 сентября 21:45
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
WEB
Йоэль Ромеро – Фил Дэвис. Онлайн трансляция
19 сентября 06:00
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Краматорск» — «Кременчуг». Видео трансляция
19 сентября 14:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн трансляция
19 сентября 16:00
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
TV
Джеки Чан в фильме «Пьяный мастер-2»
19 сентября 16:15
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Днепр» — «Рулав Одд». Видео трансляция
19 сентября 17:00
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
19 сентября 18:30
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
WEB
Максим Продан – Флориан Марку. Онлайн трансляция
25 сентября 20:00
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
WEB
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Серхио Мартинес vs Брайан Роуз. Онлайн трансляция
25 сентября 22:00
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
WEB
Волкановски – Ортега, Шевченко – Мёрфи. Онлайн трансляция
26 сентября 06:00