Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Теннис
Вчера 4
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 0
Теннис (4 события из 81) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:05 Тобиас Камке - Илья Марченко 1:2 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
19:00 Марта Костюк - Кайя Канепи 2:0 Окончен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
20:10 Эллен Перес - Леся Цуренко 0:2 Окончен
23:25 Урсула Радванска - Katarina Zavatska 2:0 Окончен
Теннис (1 событие из 15) показать все
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur 1:1 3-й сет
Теннис (4 события из 117) показать все
ATP 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
01:55 Zane Khan - Сергей Стаховский 2:1 Окончен
WTA 2021 (Chicago, USA)
Календарь Таблица
20:15 Элина Свитолина - Фиона Ферро 0:0 Отложен
WTA 2021 (US Open, New York, USA, Qualifying)
Календарь Таблица
18:00 Мариам Болквадзе - Daria Snigur 1:1 3-й сет
22:30 Кристина Буча - Катерина Козлова -:- Запланирован
нет важных матчей

Тренер Уильямс не сумел ответить на вопрос, продолжит ли Серена карьеру

Накануне американка снялась с US Open
Теннис Grand Slam
19:54
Тренер Уильямс не сумел ответить на вопрос, продолжит ли Серена карьеру
Фото: USA Today

Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров серии Большого шлема Серены Уильямс, не сумел ответить на вопрос, продолжит ли его подопечная карьеру. Слова Муратоглу приводит Tennis Majors:

«Не знаю, пока мы не говорили об этом. Ранее мы обсуждали Открытый чемпионат США как последний турнир в этом сезоне. Сначала Серена должна переварить последнюю новость, а потом мы сядем и поговорим. Сегодня я вообще ни в чем не уверен.

Никто и представить себе не мог, что Серена и Федерер будут играть в теннис в 40 лет. Это новое веяние в теннисе – чемпионы играют дольше, в 35 лет благодаря своему беспроцентному профессионализму. Тем не менее теннис остается гонкой на время. Более того, теннис – очень требовательный вид спорта. Накапливается все больше и больше травм, требуется больше времени, чтобы прийти после них в форму. Это сокращает время на участие в турнирах и усложняет ситуацию».


Накануне Уильямс снялась с US Open. Этот розыгрыш Открытого чемпионата США станет первым за 24 года, в котором не примут участие три главных звезды современного тенниса.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Патрик Муратоглу Серена Уильямс

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс
US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс
Теннис Grand Slam
15:08
Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021
Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021
Теннис Grand Slam
14:38

Новости: Теннис

Тренер Уильямс не сумел ответить на вопрос, продолжит ли Серена карьеру
Тренер Уильямс не сумел ответить на вопрос, продолжит ли Серена карьеру
Grand Slam
19:54
Участникам US Open-2021 предоставят психологов
Участникам US Open-2021 предоставят психологов
Grand Slam
17:55
Кербер объяснила, почему Барти является первой ракеткой мира
Кербер объяснила, почему Барти является первой ракеткой мира
WTA
16:38
Известно, когда Свитолина и Феро доиграют матч
Известно, когда Свитолина и Феро доиграют матч
WTA
16:08
Сачко в трех сетах уступил на старте «челленджера» в Польше
Сачко в трех сетах уступил на старте «челленджера» в Польше
ATP
15:43
US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс
US Open-2021 – первый за 24 года Шлем без Федерера, Надаля или Серены Уильямс
Grand Slam
15:08
Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021
Серена Уильямс снялась с розыгрыша US Open-2021
Grand Slam
14:38
Тим: «Надеюсь вернуться в тур на Australian Open»
Тим: «Надеюсь вернуться в тур на Australian Open»
ATP
14:25
Макинрой – о Джоковиче на US Open: «Если жара не помешает, то он выиграет»
Макинрой – о Джоковиче на US Open: «Если жара не помешает, то он выиграет»
Grand Slam
13:40
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
29
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости