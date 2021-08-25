Тренер Уильямс не сумел ответить на вопрос, продолжит ли Серена карьеру
Патрик Муратоглу, тренер 23-кратной победительницы турниров серии Большого шлема Серены Уильямс, не сумел ответить на вопрос, продолжит ли его подопечная карьеру. Слова Муратоглу приводит Tennis Majors:
«Не знаю, пока мы не говорили об этом. Ранее мы обсуждали Открытый чемпионат США как последний турнир в этом сезоне. Сначала Серена должна переварить последнюю новость, а потом мы сядем и поговорим. Сегодня я вообще ни в чем не уверен.
Никто и представить себе не мог, что Серена и Федерер будут играть в теннис в 40 лет. Это новое веяние в теннисе – чемпионы играют дольше, в 35 лет благодаря своему беспроцентному профессионализму. Тем не менее теннис остается гонкой на время. Более того, теннис – очень требовательный вид спорта. Накапливается все больше и больше травм, требуется больше времени, чтобы прийти после них в форму. Это сокращает время на участие в турнирах и усложняет ситуацию».
Накануне Уильямс снялась с US Open. Этот розыгрыш Открытого чемпионата США станет первым за 24 года, в котором не примут участие три главных звезды современного тенниса.
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