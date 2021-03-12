Третий раз с начала сезона. Мугуруса вышла в финал турнира в Дубае

Гарбинье Мугуруса / Фото - sportztimes

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса (16-й номер рейтинга WTA) переиграла бельгийку Элизе Мертенс (18-й номер рейтинга WTA) в полуфинале турнира в Дубае (ОАЭ) со счетом 6:4, 7:6(5).





За чуть более 2 часа матча испанка оформила один эйс, восемь раз ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. В свою очередь Мертенс дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала четыре брейка.





После этой победы Мугурусы счет в личных встречах стал 2:0 в пользу испанки.





В финале турнира Dubai Duty Free Tennis Championships Мугуруса встретится с чешкой Барборой Крейчиковой или швейцаркой Жиль Тайкманн.





Отметим, что Мугуруса проводит пятый турнир в этом сезоне и третий раз вышла в финал. Ранее она дошла до решающего матча в Мельбурне (Австралия) и на прошлой неделе в Дохе (Катар) – но оба проиграла.



