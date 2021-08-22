Три украинки вошли в основную сетку последнего турнира перед US Open

Свитолина, Костюк и Калинина выступят на соревнованиях в Чикаго

Элина Свитолина / Фото: j48tennis.net

Три украинки выступят на турнире серии WTA250 в Чикаго, США.



В основную сетку соревнований вошли первая ракетка Украины Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Напомним, что предстоящий турнир станет для Костюк первым после Wimbledon – на соревнованиях WTA125, которые также проходили в Чикаго, украинка решила не выступать.

Напомним, что в основную сетку US Open, который начнется 30 августа, напрямую попали четыре украинки.