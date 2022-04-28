«Це викликає погіршення командного духу». Леся Цуренко розповіла про скандал навколо збірної України і відповіла шукачам «зради»

Фото: j48tennis.net

Леся Цуренко (WTA, 124) в інтерв’ю XSPORT в рамках програми «Разом до перемоги!» розповіла про ситуацію в збірній Україні, яка стала скандальною після заяв представників ФТУ перед матчем в Кубку Біллі Джин Кінг з США:



І це якесь замкнуте коло. Я вважаю, що цього взагалі не потрібно робити, і це викликає погіршення командного духу в команді. Тому що всі дівчата в команді у нас дуже класні і ніхто не заслуговує на таке ставлення. Звичайно, мене дуже здивувало інтерв’ю Євгена Зукіна, який заявив не тільки що всіх дівчат кликали, але і були такі фрази: «Бути легко патріотом в Instagram».

Я б взагалі хотіла би, щоб він пояснив мені особисто, що він має на увазі. Я просто не розуміє, навіщо це робити. Навіть якщо всередині команди є якісь проблеми, скажімо невеличкі конфлікти, навіщо їх виносити на публіку. Якщо він перший починає це робити, то терпіння дівчат теж може закінчитися і вони також можуть вийти в публічне поле і розказати багато неприємних історій. Він перший почав. Це окрема історія, про яку ми ще будемо багато говорити. Я можу зараз сказати, що так, дійсно вже декілька років мене не запрошують до збірної.

Наскільки я знаю, ставлення до мене було дуже гарним. Той же Женя казав, що я найполіткоректніша і зі мною немає ніяких проблем. Чому до мене таке ставлення останні кілька років я сказати не можу. Можливо це було пов’язано з моєю травмою, але я можу чесно сказати, що нікого моя травма і не цікавила. Не було жодних запитань, спроб допомогти. У того ж Жені з початку війни не було жодних запитань до жодної з дівчат: «Як справи?» Це просто щоб трішки люди починали розуміти, яке ставлення.