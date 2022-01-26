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Циципас: «Доктор сказал, что у меня не получится сыграть в Австралии. Я продемонстрировал, что он неправ»

Топовый грек – о выходе в полуфинал Australian Open
Теннис Grand Slam
11:48
Циципас: «Доктор сказал, что у меня не получится сыграть в Австралии. Я продемонстрировал, что он неправ»
Стефанос Циципас / Фото - eurosport
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в прямом эфире Eurosport поделился эмоциями после победы над Янником Синнером (6:3, 6:4, 6:2) в четвертьфинале Australian Open. 

«Сегодня все сложилось еще лучше, чем я думал. Очень доволен тем, как подавал, входил в корт, доволен своей тактикой. То, что матч прерывали из-за дождя – часть игры. Погода может быть любой. Может быть, условия чуть изменились, всё стало немного быстрее, мяч отскакивал ниже. Но я старался приспособиться, и мне это удалось».


«Уверен, что мой врач сейчас смотрит трансляцию. Он общался со мной после каждой игры. Честно говоря, мы оба не думали и не планировали, что я смогу выступить на Australian Open. Доктор сказал, что у меня не получится. Я продемонстрировал, что он неправ (улыбается). В целом мне с ним очень повезло. Он очень любит теннис, сотрудничал со многими игроками. С его помощью я буду двигаться только вперед».


В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Циципас встретится с россиянином Даниилом Медведевым или канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее в четвертьфинале Australian Open француз Гаэль Монфис проиграл итальянцу Маттео Берреттини (4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6).
Владимир Кириченко
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Стефанос Циципас Australian Open Янник Синнер

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