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Циципас: «Думаю, я хорошо сыграю в Австралии»

Греческий теннисист рассказал о своей готовности к Australian Open
Теннис Grand Slam
11 января 19:50
Циципас: «Думаю, я хорошо сыграю в Австралии»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своей готовности к Australian Open.

Циципаса цитирует портал tennisnews.gr:

«Думаю, я хорошо сыграю в Австралии. Год назад, когда я дошел до полуфинала, у всех были проблемы с подготовкой из-за строгого карантина. В этом году ситуация намного лучше. Мы готовимся в более комфортной обстановке, можем свободно передвигаться по отелю, и это помогает мне не только физически, но и психологически.

Я чувствую себя отлично и буду готов подавать в первом матче примерно через 8 дней».

Стефанос Циципас рассказал о состоянии своего здоровья.

Рене Тер Велде
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