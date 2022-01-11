Циципас не уверен, что успеет полноценно восстановиться к Australian Open
Циципас: «Думаю, я хорошо сыграю в Австралии»
Греческий теннисист рассказал о своей готовности к Australian Open
11 января 19:50
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своей готовности к Australian Open.
Циципаса цитирует портал tennisnews.gr:
«Думаю, я хорошо сыграю в Австралии. Год назад, когда я дошел до полуфинала, у всех были проблемы с подготовкой из-за строгого карантина. В этом году ситуация намного лучше. Мы готовимся в более комфортной обстановке, можем свободно передвигаться по отелю, и это помогает мне не только физически, но и психологически.
Я чувствую себя отлично и буду готов подавать в первом матче примерно через 8 дней».
Стефанос Циципас рассказал о состоянии своего здоровья.
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