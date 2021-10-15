Циципас: «Хочу закончить год в топ-3 рейтинга»

Грек – о предстоящем четвертьфинале Индиан-Уэллса

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

3-я ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал о своем настрое перед четвертьфиналом Masters в Индиан-Уэллсе, а также назвал главную цель на сезон. Цитирует Циципаса портал AsapSports.

«Теннис – моя страсть, и я всегда хотел им профессионально заниматься. Это здорово. У всех свои цели и устремления на жизнь. Иногда бывает сложно. Много путешествий, много отелей и так далее. Но все это приносит много эмоций. Много восторга. Мне кажется, что многие игроки не испытывают благодарности. Кто-то говорит, что играет только ради денег, кто-то – потому что им больше нечем заняться. Но я бы сказал, что теннис – это моя судьба. Я не могу представить, что буду заниматься чем-то другим. Главная цель на сезон? Хочу закончить год в топ-3».

Напомним, в другом четвертьфинале Индиан-Уэллса Зверев поборется с Фрицом за последнюю путевку в 1/2 турнира.