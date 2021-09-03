Циципас квалифицировался на Итоговый турнир

Соревнования впервые пройдут в Турине

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

3-я ракетка мира Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир 2021 года.

Грек вышел в 3-й круг US Open и уже набрал 5470 очков для участия в «мастерсе». Напомним, соревнования в 2021 году впервые пройдут в Турине, Италия.

Первым на турнир отобрался лидер мирового рейтинга Новак Джокович.

Циципас – единственный в сезон, кто одержал уже больше 50 побед на корте.