Циципас ответил на критику из-за длительных перерывов
Циципас квалифицировался на Итоговый турнир
Соревнования впервые пройдут в Турине
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
3-я ракетка мира Стефанос Циципас квалифицировался на Итоговый турнир 2021 года.
Грек вышел в 3-й круг US Open и уже набрал 5470 очков для участия в «мастерсе». Напомним, соревнования в 2021 году впервые пройдут в Турине, Италия.
Первым на турнир отобрался лидер мирового рейтинга Новак Джокович.
Циципас – единственный в сезон, кто одержал уже больше 50 побед на корте.
Комментарии 0