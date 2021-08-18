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Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне

Команду Европы возглавит Бьорн Борг
Теннис ATP
18:55
Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне
Фото: Laver Cup

За Команду Европы на Кубке Лейвера в Бостоне сыграют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Капитан команды - Бьорн Борг.

Известно, что за Команду Мира под руководством капитана Джона Макинроя сыграют Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и Диего Шварцман. Имена еще троих участников будут названы позднее на этой неделе.

В 2020 году Кубок Лейвера в США не состоялся из-за пандемии. В 2022 году турнир пройдет в Лондоне. Соревнования в Бостоне стартуют 24 сентября.

Обновленный рейтинг ATP.

Рене Тер Велде
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Теги

Даниил Медведев Стефанос Циципас Александр Зверев Андрей Рублев Маттео Берреттини Каспер Рууд Денис Шаповалов Джон Макинрой Феликс Оже-Альяссим Диего Шварцман

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