Циципас, Медведев и Зверев сыграют на Кубке Лейвера в Бостоне

Команду Европы возглавит Бьорн Борг

Фото: Laver Cup

За Команду Европы на Кубке Лейвера в Бостоне сыграют Даниил Медведев, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Андрей Рублев, Маттео Берреттини и Каспер Рууд. Капитан команды - Бьорн Борг.

Известно, что за Команду Мира под руководством капитана Джона Макинроя сыграют Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и Диего Шварцман. Имена еще троих участников будут названы позднее на этой неделе.

В 2020 году Кубок Лейвера в США не состоялся из-за пандемии. В 2022 году турнир пройдет в Лондоне. Соревнования в Бостоне стартуют 24 сентября.

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