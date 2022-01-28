Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Дженоа» не хочет идти на уступки Шевченко и разрывать с ним контракт

Циципас: «Медведев не самый зрелый человек в мире»

Греческий теннисист прокомментировал эмоциональное поведение россиянина
Теннис Grand Slam
14:55
Циципас: «Медведев не самый зрелый человек в мире»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в послематчевом интервью прокомментировал эмоциональное поведение второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.

«Я стараюсь не обращать внимания. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить тебя психологически. Это может быть тактикой.

Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире».

Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стефанос Циципас Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Медведев – Циципас: видеообзор матча
Медведев – Циципас: видеообзор матча
Теннис Grand Slam
17:34
Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»
Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»
Теннис Grand Slam
14:58
Медведев: «Мне нужно будет показать свой максимум, чтобы победить Надаля»
Медведев: «Мне нужно будет показать свой максимум, чтобы победить Надаля»
Теннис Grand Slam
14:40
Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»
Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»
Теннис Grand Slam
14:15
Медведев поспорит с Надалем за титул Australian Open
Медведев поспорит с Надалем за титул Australian Open
Теннис Grand Slam
13:30
Россиянин вне себя от ярости. Медведев орет на арбитра из-за подсказок Циципасу в полуфинале Australian Open
Россиянин вне себя от ярости. Медведев орет на арбитра из-за подсказок Циципасу в полуфинале Australian Open
Теннис Grand Slam
12:34
3

Новости: Теннис

Медведев – Циципас: видеообзор матча
Медведев – Циципас: видеообзор матча
Grand Slam
17:34
Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»
Медведев – о крике на судью в полуфинале Australian Open: «Очень часто из-за плохих эмоций я проигрывал матчи»
Grand Slam
14:58
Циципас: «Медведев не самый зрелый человек в мире»
Циципас: «Медведев не самый зрелый человек в мире»
Grand Slam
14:55
Медведев: «Мне нужно будет показать свой максимум, чтобы победить Надаля»
Медведев: «Мне нужно будет показать свой максимум, чтобы победить Надаля»
Grand Slam
14:40
Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»
Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»
Grand Slam
14:15
До рекордного Шлема остался последний шаг. Обзор полуфинального матча Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини
До рекордного Шлема остался последний шаг. Обзор полуфинального матча Рафаэль Надаль – Маттео Берреттини
Grand Slam
13:36
Медведев поспорит с Надалем за титул Australian Open
Медведев поспорит с Надалем за титул Australian Open
Grand Slam
13:30
Надаль: «Было много дней тяжелой работы без какой-то перспективы впереди»
Надаль: «Было много дней тяжелой работы без какой-то перспективы впереди»
Grand Slam
13:25
Россиянин вне себя от ярости. Медведев орет на арбитра из-за подсказок Циципасу в полуфинале Australian Open
Россиянин вне себя от ярости. Медведев орет на арбитра из-за подсказок Циципасу в полуфинале Australian Open
Grand Slam
12:34
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
2
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
6
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
6
Все новости