Медведев: «Матч с Циципасом был очень равным»
Циципас: «Медведев не самый зрелый человек в мире»
Греческий теннисист прокомментировал эмоциональное поведение россиянина
14:55
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в послематчевом интервью прокомментировал эмоциональное поведение второго номера мирового рейтинга Даниила Медведева в полуфинале Australian Open.
«Я стараюсь не обращать внимания. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить тебя психологически. Это может быть тактикой.
Но ничего страшного. Он не самый зрелый человек в мире».
Даниил Медведев обыграл Стефаноса Циципаса в полуфинале Australian Open.