Циципас: «Медведев способен бегать часами, как марафонец»

Фото: twitter.com/AustralianOpen

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Даниила Медведева в полуфинале Australian Open:

Даниил – отличный боец. Он способен бегать часами, как марафонец.

Хотя я не уверен, что это может длиться долгое время. Опыт других теннисистов, в том числе победителей турниров Большого шлема демонстрирует, что такая игра оказывает серьезную нагрузку на организм. Но я уважаю его стиль тенниса и желание бороться.

Да, он, как и Надаль, один из главных бойцов. Он заслужил это звание».