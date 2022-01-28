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Циципас: «Медведев способен бегать часами, как марафонец»

Греческий теннисист прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open
Теннис Grand Slam
19:08
Циципас: «Медведев способен бегать часами, как марафонец»
Фото: twitter.com/AustralianOpen

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение от Даниила Медведева в полуфинале Australian Open:

«Сегодня я сыграл куда лучше, чем в прошлогоднем полуфинале. Тогда я был полностью изнурен физически после пяти сетов с Рафой и не смог восстановиться. В этом году я навязывал борьбу с первого очка, был уверен в себе и своем теннисе.

Даниил – отличный боец. Он способен бегать часами, как марафонец.

Хотя я не уверен, что это может длиться долгое время. Опыт других теннисистов, в том числе победителей турниров Большого шлема демонстрирует, что такая игра оказывает серьезную нагрузку на организм. Но я уважаю его стиль тенниса и желание бороться.

Да, он, как и Надаль, один из главных бойцов. Он заслужил это звание».


Напомним, ранее Циципас отметил, что Медведев не самый зрелый человек на планете.

Источник: gotennis.ru Сергей Остапенко
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Теги

Стефанос Циципас Даниил Медведев

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