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Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»

В обновленном рейтинг-листе грек обошел Надаля
Теннис ATP
19:34
Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»
Стефанос Циципас / Фото: twitter.com/MutuaMadridOpen

Грек Стефанос Циципас поделился мнением о том, что стал третьей ракеткой мира в обновленном рейтинг-листе ATP.

Это невероятная мотивация и прекрасное отражение моих достижений. Это большое счастье, что после усердной работы я вошёл в Топ-3. Это особенный этап моей карьеры. Попадание в nоп-10 стало воплощением моей мечты, но nоп-3 – это нечто совершенно иное.

Теперь я продолжу самосовершенствоваться. Теннис помогает мне расти как личности. Это очень важно.

Каждый день я просыпаюсь с единственной целью – стать лучше в спорте, которому я посвятил жизнь. Я счастлив, что могу играть в теннис и вдохновлять других

Напомним, что вместо Стэна Вавринки в основную сетку US Open попал Энди Маррей.

Источник: gotennis.ru Олег Шумейко-младший
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