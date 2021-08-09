Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»

Стефанос Циципас / Фото: twitter.com/MutuaMadridOpen

Грек Стефанос Циципас поделился мнением о том, что стал третьей ракеткой мира в обновленном рейтинг-листе ATP.



Теперь я продолжу самосовершенствоваться. Теннис помогает мне расти как личности. Это очень важно.

Каждый день я просыпаюсь с единственной целью – стать лучше в спорте, которому я посвятил жизнь. Я счастлив, что могу играть в теннис и вдохновлять других.