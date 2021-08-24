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Циципас: «Мне хочется набирать очки рейтинга, а не выигрывать турниры»

Третий номер рейтинга WTA намерен сдвинуть с трона Джоковича

Теннис ATP
14:56
Циципас: «Мне хочется набирать очки рейтинга, а не выигрывать турниры»
Стефанос Циципас / Фото - ATP
Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих дальнейших целях.

Цитирует Циципаса Tennis World.

«Я на третьем месте в мире, и это очень важно. Мне приятно находиться в Топ-3, это награда за мои старания и годы тренировок. Могу сказать, что уже выполнил цель на этот сезон – оказался в тройке. Теперь нужно закрепиться здесь и думать о статусе первой ракетки мира. Я не стремлюсь к титулам. Мне хочется набирать очки рейтинга, а не выигрывать турниры».


Накануне был обнародован обновленный рейтинг АТР.
Владимир Кириченко
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Стефанос Циципас

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