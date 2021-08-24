Зверев – о матче с Циципасом: «Это была великая битва»
Циципас: «Мне хочется набирать очки рейтинга, а не выигрывать турниры»
Третий номер рейтинга WTA намерен сдвинуть с трона Джоковича
Стефанос Циципас / Фото - ATPТретья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о своих дальнейших целях.
Цитирует Циципаса Tennis World.
«Я на третьем месте в мире, и это очень важно. Мне приятно находиться в Топ-3, это награда за мои старания и годы тренировок. Могу сказать, что уже выполнил цель на этот сезон – оказался в тройке. Теперь нужно закрепиться здесь и думать о статусе первой ракетки мира. Я не стремлюсь к титулам. Мне хочется набирать очки рейтинга, а не выигрывать турниры».
Накануне был обнародован обновленный рейтинг АТР.