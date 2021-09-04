Циципас: «Мне тоже не нравятся игроки, которые тратят на перерыв очень много времени»
Третья ракетка мира Стефанос Циципас во время пресс-конференции после третьего круга US Open вновь рассказал, почему во время матчей берет такие долгие туалетные перерывы:
«Я не претендую на то, чтобы все вокруг любили меня. Каждый сам выбирает своего любимого игрока. Я игнорировал все обвинения со стороны зрителей и фанатов, так как люди не знают, что происходит за кадром. Они не в теме. Все обвинения в мой адрес были ложными, а в Цинциннати я вообще услышал самую нелепую вещь в своей жизни.
Поддержка фанатов, конечно, важна, но я при любом раскладе должен выходить и побеждать. Так что это меня не волнует.
Я беру туалетный перерыв так же, как это может сделать любой другой теннисист. Да, они у меня немного дольше, чем у всех остальных, но, если бы было правило, говорящее об ограничении времени, может быть, я бы старался успеть сделать все быстрее. Пока что время перерыва не регламентируется.
Во время паузы я просто меняю мокрую одежду на сухую, потому что это очень важно. Вы знаете, игроки, которые тратят на перерывы очень много времени, мне тоже не нравятся. Кто-то вообще тратит по 35 секунд на подачи, я охлаждаюсь и не чувствую свою игру. Но я не жалуюсь, я принимаю это. Поэтому странно, что люди могут себе позволить обвинять меня в чем-либо».
Зрители на US Open начали освистывать Циципаса после того, как он взял несколько очень долгих туалетных перерывов в матче с Энди Марреем. Во втором раунде Открытого чемпионата США – история повторилась. В третьем круге Циципас также надолго уходил в подтрибунное помещении, но в этот раз подобные действия не помогли ему победить.
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