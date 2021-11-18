Циципас: «Надеюсь, что снова смогу демонстрировать свой максимум»

Греческий теннисист снялся с Итогового турнира

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас из-за травмы снялся с Итогового турнира АТР в Турине. В интервью порталу Tennis TV Циципас заявил, что в ближайшее время будет работать со специалистом и надеется, что сможет начать следующий сезон в своей лучей форме.

«Очевидно, что сезон для меня закончен. Сейчас буду консультироваться со специалистом по поводу моей травмы. Хочу подойти к новому сезону готовым на сто процентов. Мне кажется правильным не играть через боль, а дать возможность побороться за выход в полуфинал тому, кто находится в лучшей форме. Сейчас я очень расстроен. Надеюсь, что снова смогу демонстрировать свой максимум».

Напомним, в первом туре Итогового Циципас проиграл Андрею Рублеву.