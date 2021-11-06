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Циципас назвал теннисистов, которые следующими станут Большой тройкой

Грек включил себя в этот список
Теннис ATP
6 ноября 22:49
Циципас назвал теннисистов, которые следующими станут Большой тройкой
Фото: Regions4

Третья ракетка мира Стефанос Циципас назвал теннисистов, которые в будущем сформируют Большую тройку. Слова грека приводит Bild:

Эпоха Большой тройки – Федерера, Надаля и Джоковича – подходит к концу. Кто станет следующей Большой тройкой?

Сейчас есть только Большой один – Новак Джокович. Он по-прежнему лучший в мире. Но Даниил Медведев, Александр Зверев и я дышим ему в спину. Мы можем стать следующей Большой тройкой. Я в этом убежден.

Джоковичу 34. Как долго он сможет оставаться в топе?

Никто не знает. Я продолжаю считать, что он на многое способен. Кто бы мог подумать, что Роджер Федерер будет играть в 40 лет? Я – нет. Но я уверен, что он вернется.

Напомним, Новак Джокович и Даниил Медведев разыграют титул чемпиона Masters в Париже.

Сергей Остапенко
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Теги

Стефанос Циципас Новак Джокович Даниил Медведев Александр Зверев

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