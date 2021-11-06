Медведев разобрался со Зверевым. В Париже нас ждет повторение финала US Open
Циципас назвал теннисистов, которые следующими станут Большой тройкой
Грек включил себя в этот список
Фото: Regions4
Третья ракетка мира Стефанос Циципас назвал теннисистов, которые в будущем сформируют Большую тройку. Слова грека приводит Bild:
Эпоха Большой тройки – Федерера, Надаля и Джоковича – подходит к концу. Кто станет следующей Большой тройкой?
Сейчас есть только Большой один – Новак Джокович. Он по-прежнему лучший в мире. Но Даниил Медведев, Александр Зверев и я дышим ему в спину. Мы можем стать следующей Большой тройкой. Я в этом убежден.
Джоковичу 34. Как долго он сможет оставаться в топе?
Никто не знает. Я продолжаю считать, что он на многое способен. Кто бы мог подумать, что Роджер Федерер будет играть в 40 лет? Я – нет. Но я уверен, что он вернется.
Напомним, Новак Джокович и Даниил Медведев разыграют титул чемпиона Masters в Париже.
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