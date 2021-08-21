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Циципас не без труда переиграл Оже-Алльясима в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Далее на грозного грека ожидает олимпийский чемпион Токио-2020



Теннис ATP
09:36
Циципас не без труда переиграл Оже-Алльясима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Стефанос Циципас / Фото - ATP
Третья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не без проблем переиграл канадца Феликса Оже-Алльясима со счетом 6:2, 5:7, 6:1 в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

За чуть более 2 часа матча Циципас оформил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 17-й номер рейтинга АТР Оже-Алльясим десять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк. 

Теперь счет в личных встречах теннисистов стал 5:3 в пользу грека.

В полуфинале турнира Western & Southern Open Циципас проверит на прочность немца Александра Зверева.

Ранее в полуфинал вышел и вторая ракетка мира Даниил Медведев.
Владимир Кириченко
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Теги

Стефанос Циципас Феликс Оже-Альяссим Цинциннати (АТР)

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