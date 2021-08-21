Циципас: «Я не против вакцинации, просто не вижу причин прививаться молодым»
Циципас не без труда переиграл Оже-Алльясима в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Далее на грозного грека ожидает олимпийский чемпион Токио-2020
Стефанос Циципас / Фото - ATPТретья ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас не без проблем переиграл канадца Феликса Оже-Алльясима со счетом 6:2, 5:7, 6:1 в четвертьфинале турнира в Цинциннати.
За чуть более 2 часа матча Циципас оформил шесть эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 17-й номер рейтинга АТР Оже-Алльясим десять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал один брейк.
Теперь счет в личных встречах теннисистов стал 5:3 в пользу грека.
В полуфинале турнира Western & Southern Open Циципас проверит на прочность немца Александра Зверева.
Ранее в полуфинал вышел и вторая ракетка мира Даниил Медведев.