Циципас: «Я не думаю о поражении от Медведева»
Циципас: «Не хочу быть игроком, который хорош только на одном покрытии»
Греческий теннисист поделился ожиданиями от турнира в Роттердаме
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями от турнира в Роттердаме, который проходит на крытых хардовых кортах.
Циципаса цитирует atptour.com:
«Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться к условиям – потому что мы очень долго на открытых кортах. Всегда непросто возвращаться в залы, но несколько дней тренировок мне помогут.
Мне кажется, я способен играть на любом покрытии. Не хочу быть игроком, который хорош только на одном покрытии. Я способен одинаково хорошо играть на всех покрытиях и зарабатывать очки на всех покрытиях».
Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open от Даниила Медведева.
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