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Циципас: «Не хочу быть игроком, который хорош только на одном покрытии»

Греческий теннисист поделился ожиданиями от турнира в Роттердаме
Теннис ATP
16:50
Циципас: «Не хочу быть игроком, который хорош только на одном покрытии»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями от турнира в Роттердаме, который проходит на крытых хардовых кортах.

Циципаса цитирует atptour.com:

«Мне нужно немного времени, чтобы адаптироваться к условиям – потому что мы очень долго на открытых кортах. Всегда непросто возвращаться в залы, но несколько дней тренировок мне помогут.

Мне кажется, я способен играть на любом покрытии. Не хочу быть игроком, который хорош только на одном покрытии. Я способен одинаково хорошо играть на всех покрытиях и зарабатывать очки на всех покрытиях».

Стефанос Циципас прокомментировал поражение в полуфинале Australian Open от Даниила Медведева.

Рене Тер Велде
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