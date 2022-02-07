Циципас: «Не хочу быть игроком, который хорош только на одном покрытии»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас поделился ожиданиями от турнира в Роттердаме, который проходит на крытых хардовых кортах.

Циципаса цитирует atptour.com:

Мне кажется, я способен играть на любом покрытии. Не хочу быть игроком, который хорош только на одном покрытии. Я способен одинаково хорошо играть на всех покрытиях и зарабатывать очки на всех покрытиях».