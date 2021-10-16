Циципас неожиданно проиграл 36-й ракетке мира и вылетел из четвертьфинала Индиан-Уэллса

Матч длился чуть более двух часов

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

3-я ракетка мира Стефанос Циципас покидает Masters в Индиан-Уэллсе. Грек неожиданно уступил 36-й ракетке мира Николозу Басилашвили в четвертьфинале турнира. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа и 11 минут. За это время Циципас выполнил 10 подач навылет, реализовал 4 брейкпоинта из 10-и и выиграл 3 гейма подряд, допустив 2 двойные ошибки. Его соперник сумел сделать 5 эйсов, выиграть 4 гейма на приеме и реализовать 4 брейкпоинта из 5, совершив лишь 1 «двойную».

В полуфинале Masters Басилашвили будет противостоять Тэйлор Фриц, который в своем матче не менее сенсационно победил Александра Зверева.

Напомним, во втором полуфинале сыграют Григор Димитров и Кэмерон Норри.