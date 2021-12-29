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Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»

Грек прокомментировал тот факт, что серб рискует пропустить Australian Open
Теннис ATP
29 декабря 22:50
Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что Новак Джокович рискует пропустить Australian Open из-за обязательной вакцинации.

Циципаса цитирует eurosport.co.uk:

«Я не продвигаю вакцинацию, но и не выступаю против. Я спортсмен, а не врач, так что мой взгляд может быть неправильным.

Лично я привит, чтобы вести нормальную жизнь, но у всех должна быть свобода выбора. Нужно уважать решения Новака».

Стефанос Циципас рассказал о своем восстановлении после операции на локте правой руки.

Рене Тер Велде
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Теги

Australian Open Новак Джокович Стефанос Циципас коронавирус

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