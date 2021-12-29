Циципас – о восстановлении после операции: «Заново учусь играть в теннис»
Циципас: «Нужно уважать решения Джоковича»
Грек прокомментировал тот факт, что серб рискует пропустить Australian Open
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал тот факт, что Новак Джокович рискует пропустить Australian Open из-за обязательной вакцинации.
Циципаса цитирует eurosport.co.uk:
«Я не продвигаю вакцинацию, но и не выступаю против. Я спортсмен, а не врач, так что мой взгляд может быть неправильным.
Лично я привит, чтобы вести нормальную жизнь, но у всех должна быть свобода выбора. Нужно уважать решения Новака».
Стефанос Циципас рассказал о своем восстановлении после операции на локте правой руки.
Комментарии 0