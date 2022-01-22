Циципас – о предстоящем матче четвертого круга AO: «Попытаюсь показать все, на что способен»

Четвертая ракетка мира сыграет против Тэйлора Фритца

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

Четвертая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл француза Бенуа Пэра и вышел в 1/8 финала Australian Open.

В комментарии пресс-службе турнира Циципас подвел итоги этого матча, а также поделился ожиданиями от предстоящей дуэли с американцем Тэйлором Фритцем.

«Я очень доволен тем, что победил. Мне кажется, что Бенуа – один из наиболее талантливых игроков в Туре. Он очень одарен, прекрасно чувствует игру. Так что я одержал важную победу. Говоря по поводу Фритца, мы играем друг с другом с очень раннего возраста, выросли вместе. В последние годы Тэйлор добился серьезного прогресса, так что я отнесусь к матчу очень ответственно, попытаюсь показать все, на что способен. Надеюсь, что зрители меня поддержат».

Ранее россиянин Даниил Медведев без особых усилий победил Ботика Ван де Зандшульпа (ATP №57) и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.



