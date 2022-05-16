Джокович з камбеком переміг Циципаса в фіналі Masters в Римі
Циципас обійшов Надаля, Крутих став третьою ракеткою України
Перший номер України Сачко втратив 5 позицій
Фото: ФТУ
ATP на своєму офіційному сайту опублікувала оновилений рейтинг.
В топ-10 Стефанос Циципас завдяки виходу в фінал Masters обійшов Рафаеля Надаля.
Олексій Крутих став третьою ракеткою України, обійшовши Сергія Стаховського. Лідер серед українців Віталій Сачко втратив 5 позицій в рейтинг-листі.
Нагадаємо, що Енді Маррей знявся з Roland Garros.
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