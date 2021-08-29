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Циципас объяснил, почему не стрижется уже долгое время

Грек является обладателем яркой шевелюры
Теннис ATP
15:27
Циципас объяснил, почему не стрижется уже долгое время
Стефанос Циципас / фото - АТР

3-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своей необычной прическе. Грек долгое время играет с длинными волосами, которые во время матчей убирает назад. В комментарии пресс-службе АТР Циципас признался, почему так редко стрижется.

«Если честно, не помню, чтобы во время локдауна я постригался. Конечно, на голове у меня творилось черт знает что. Но меня никто не стриг. Свои волосы я мало кому доверяю».  

Стефанос ранее презентовал собственный музыкальный альбом.

Антон Кривенко
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Стефанос Циципас

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