Циципас: «Мне хочется набирать очки рейтинга, а не выигрывать турниры»
Циципас объяснил, почему не стрижется уже долгое время
Грек является обладателем яркой шевелюры
Стефанос Циципас / фото - АТР
3-я ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о своей необычной прическе. Грек долгое время играет с длинными волосами, которые во время матчей убирает назад. В комментарии пресс-службе АТР Циципас признался, почему так редко стрижется.
«Если честно, не помню, чтобы во время локдауна я постригался. Конечно, на голове у меня творилось черт знает что. Но меня никто не стриг. Свои волосы я мало кому доверяю».
Стефанос ранее презентовал собственный музыкальный альбом.