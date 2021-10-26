Циципас обыграл Димитрова на старте турнира в Вене

Матч продлился менее двух часов

Стефанос Циципас / фото - Vienna.at

3-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас обыграл Григора Димитрова (ATP 22) в матче стартового круга турнира в австрийской Вене. Поединок закончился со счетом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продлился 1 час и 43 минуты. За это время Циципас сделал 6 эйсов, реализовал 1 брейкпоинт из 2-х и выиграл 3 гейма подряд, не допустив ни одной двойной ошибки. Димитров же 10 раз подал навылет, не реализовал ни одного брейкпоинта из 4-х и совершил 2 «двойных».

Стоит отметить, что последний раз теннисисты встречались на корте год назад на этом же турнире, но тогда в матче 1/8 финала Циципас уступил Димитрову.

В следующем круге Циципасу предстоит сыграть против Фрэнсиса Тиафу, который в своем матче справился с Душаном Лайовичем.

Напомним, в прошлом матче Циципас неожиданно проиграл 36-й ракетке мира и вылетел из четвертьфинала Индиан-Уэллса.