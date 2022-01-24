Циципас: «Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся»
Циципас: «Огромное облегчение, что я могу играть без боли»
Греческий теннисист рассказал о состоянии своего локтя
17:15
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в послематчевом интервью рассказал о состоянии своего локтя, операцию на котором он перенес два месяца назад.
«Огромное облегчение, что я могу играть без боли. Я очень рад, что могу соревноваться на этом уровне.
У меня было несколько тяжелых месяцев в 2021-м, и я рад, что сейчас боль себя не проявляет».
Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open.
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