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Циципас: «Огромное облегчение, что я могу играть без боли»

Греческий теннисист рассказал о состоянии своего локтя
Теннис Grand Slam
17:15
Циципас: «Огромное облегчение, что я могу играть без боли»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас в послематчевом интервью рассказал о состоянии своего локтя, операцию на котором он перенес два месяца назад.

«Огромное облегчение, что я могу играть без боли. Я очень рад, что могу соревноваться на этом уровне.

У меня было несколько тяжелых месяцев в 2021-м, и я рад, что сейчас боль себя не проявляет».

Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал Australian Open.

Рене Тер Велде
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