Циципас ответил на критику из-за длительных перерывов

Продолжительные паузы вызывает недовольство соперников Стефаноса и зрителей матчей

Стефанос Циципас / Фото: Twitter ATP

Третья ракетка мирового рейтинга Стефанос Циципас после выхода в третий круг US Open высказался о критике, которая исходит в его сторону из-за продолжительных перерывов:



Я соблюдаю правила. Я не нарушил никаких правил. Они не оговаривают, сколько времени можно проводить в уборной. И если есть возможность взять перерыв, его важно брать. Во-первых, сухая одежда меньше весит. Ты чувствуешь себя посвежевшим, потому что пот не беспокоит, не течет по лицу, по телу. Ты лучше себя чувствуешь. Для меня важно брать этот перерыв. Для кого-то другого – наверное, нет. И я стараюсь делать все максимально быстро, но мне все равно нужно время.

Сегодня вас снова освистали, когда вы вернулись на корте. После выступления Энди Маррея и пары других игроков вы не думали ускориться?

Конечно, думал.

Вас беспокоило недовольство трибун, когда вы вернулись на корт?

Я не сделал ничего плохого, так что я не понимаю. Люди любят теннис, приходят посмотреть. Я ничего против них не имею. Я люблю болельщиков. Но некоторые просто не понимают. Они не играли в теннис на высоком уровне и не понимают, каких усилий это требует, через какие трудности мы проходим. Иногда нам требуется небольшой перерыв.

Напомним, что Адриан Маннарино посчитал действия грека неспортивным поведением.