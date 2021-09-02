Циципас первым в сезоне одержал полсотни побед

Грек вышел в 3-й круг US Open

Стефанос Циципас / фото - АТР

3-я ракетка мира Стефанос Циципас во втором круге US Open обыграл француза Адриана Маннарино 6:3, 6:4, 6:7, 6:0.

Эта победа стала для грека 50-й в сезоне. На данный момент он является лидером сезона по этому показателю. Ближайший преследователь – Андрей Рублев, у россиянина на счету 43 победы.

До личного рекорда Стефаноса по количеству викторий в сезоне осталось 4 матча. Сезон из 54 побед случился у Циципаса в 2019 году.

Отметим, что в карьере теннисист еш=ще ни разу не выходил во вторую неделю ТБШ в США. Следующим его соперником станет испанец Карлос Алькарас.

Напомним, что Элина Свитолина также прошла в третий круг Открытого чемпионата США.