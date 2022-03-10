Циципас: «Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о готовности перед турниром в Индиан-Уэллсе.

Циципаса цитирует портал Greek Times:

Мне было сложно сохранять мотивацию, я не верил в себя. Мое тело останавливало и ограничивало меня. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым.

Я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать. Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах, чтобы побеждать на турнирах Grand Slam».