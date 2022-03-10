Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Теннис (1 событие из 39) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
23:00 Марта Костюк - Марина Заневска 2:1 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Прометей - Динамо Сассари

Циципас: «Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах»

Греческий теннисист восстановился после операции на локте
Теннис ATP
10 марта 20:00
Циципас: «Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о готовности перед турниром в Индиан-Уэллсе.

Циципаса цитирует портал Greek Times:

«Когда у меня возникли проблемы с локтем, казалось, что мне никто не сможет помочь. Ситуация была очень тяжелой. Помню, как я раздумывал над снятием с Итогового турнира ATP. Это был очень сложный момент.

Мне было сложно сохранять мотивацию, я не верил в себя. Мое тело останавливало и ограничивало меня. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым.

Я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать. Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах, чтобы побеждать на турнирах Grand Slam».

Стефанос Циципас опроверг слухи, что Томас Энквист заменит его отца на посту тренера.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Стефанос Циципас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Циципас в Мексике одержал самую быструю победу в карьере над последним соперником Стаховского
Циципас в Мексике одержал самую быструю победу в карьере над последним соперником Стаховского
Теннис ATP
24 февраля 07:52
Циципас выиграл Дьере на старте турнира в Акапулько
Циципас выиграл Дьере на старте турнира в Акапулько
Теннис ATP
23 февраля 09:39
Циципас сенсационно проиграл россиянину из-за пределов топ-100 рейтинга
Циципас сенсационно проиграл россиянину из-за пределов топ-100 рейтинга
Теннис ATP
18 февраля 21:56
Оже-Алльясим выиграл первый титул в карьере, обыграв в финале Циципаса
Оже-Алльясим выиграл первый титул в карьере, обыграв в финале Циципаса
Теннис ATP
13 февраля 18:20
Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме
Циципас вышел в финал турнира в Роттердаме
Теннис ATP
12 февраля 20:37
Циципас: «Энквист – дополнение к моей команде»
Циципас: «Энквист – дополнение к моей команде»
Теннис ATP
10 февраля 22:20

Новости: Теннис

Костюк: «Ни один россиянин не поддержал. Их призыв «Нет войне» для меня кажется желанием, чтобы Украина сдалась»
Костюк: «Ни один россиянин не поддержал. Их призыв «Нет войне» для меня кажется желанием, чтобы Украина сдалась»
WTA
16:42
«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны
«Я сказала, что наши родители будут в порядке». Две украинки сыграли невероятный матч в США, а после расплакались из-за войны
WTA
12:41
Костюк в тяжелейшем трехчасовом матче обыграла уроженку Одессы на старте турнира в Индиан-Уэллсе
Костюк в тяжелейшем трехчасовом матче обыграла уроженку Одессы на старте турнира в Индиан-Уэллсе
WTA
11:57
Стаховский с автоматом опубликовал фото из центра Киева
Стаховский с автоматом опубликовал фото из центра Киева
ATP
09:20
Циципас: «Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах»
Циципас: «Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах»
ATP
10 марта 20:00
Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»
Зверев: «Федерер был образцом для подражания, когда я был молод и только начинал выступать»
ATP
10 марта 19:00
Осака: «Я не могу сказать, что сдаю позиции»
Осака: «Я не могу сказать, что сдаю позиции»
WTA
10 марта 17:00
Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами
Джокович не сыграет в Индиан-Уэллс и Майами
ATP
10 марта 07:50
Шарапова: «Присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования в Детский фонд помощи»
Шарапова: «Присоединяйтесь ко мне и делайте пожертвования в Детский фонд помощи»
WTA
09 марта 19:20
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
«Давайте следующий раунд переговоров в Мариуполе или Харькове?». Жена Усика обратилась к Зеленскому
«Давайте следующий раунд переговоров в Мариуполе или Харькове?». Жена Усика обратилась к Зеленскому
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 20:06
9
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Дом Усика под Киевом подвергся обстрелу
Дом Усика под Киевом подвергся обстрелу
Бокс Профессиональный бокс
09 марта 08:20
1
Все новости