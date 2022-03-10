Циципас в Мексике одержал самую быструю победу в карьере над последним соперником Стаховского
Циципас: «Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах»
Греческий теннисист восстановился после операции на локте
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о готовности перед турниром в Индиан-Уэллсе.
Циципаса цитирует портал Greek Times:
«Когда у меня возникли проблемы с локтем, казалось, что мне никто не сможет помочь. Ситуация была очень тяжелой. Помню, как я раздумывал над снятием с Итогового турнира ATP. Это был очень сложный момент.
Мне было сложно сохранять мотивацию, я не верил в себя. Мое тело останавливало и ограничивало меня. Я был очень расстроен, чувствовал себя беспомощным и слабым.
Я хочу демонстрировать стабильность, хочу хорошо себя чувствовать. Победа в Индиан-Уэллсе даст мне уверенность в собственных силах, чтобы побеждать на турнирах Grand Slam».
Стефанос Циципас опроверг слухи, что Томас Энквист заменит его отца на посту тренера.
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