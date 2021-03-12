Циципас обошел Федерера и стал 5 ракеткой мирового рейтинга
Циципас: «Понимаю, что никогда не буду играть на уровне Федерера»
Грек рассказал о своем отношении к легендарному швайцарцу
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
5-я ракетка мира, грек Стефанос Циципас рассказал о своем отношении к легендарному теннисисту Роджеру Федереру. Цитирует Стефаноса пресс-служба ATP.
«Он круто играл, хотя и не смог победить во втором матче. Думаю, для Роджера очень важно просто выходить на корт и бороться. Со временем он прибавит и найдёт нужный темп, для этого нужно чуть больше турниров.
Конечно, я рад его возвращению. Это всех радует – и болельщиков, и соперников. Федерер нас вдохновляет. Я смотрю на него и становлюсь лучше. При этом я понимаю, что никогда не буду играть на уровне Роджера».
Напомним, Федерер не сыграет на турнире в Дубае.
Читайте также:
Комментарии 0