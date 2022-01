Циципас: «Поздравляю Надаля и Медведева с великолепным финалом»

Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас высказался о матче испанца Рафаэля Надаля и россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open.

Congrats for an amazing final from both! A match that was intensely lived.



What else can I say… truly a magical night even for those watching