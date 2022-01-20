Циципас вышел в третий круг Australian Open
Циципас рассказал, как восстанавливается после травмы локтя
Четвертая ракетка мира успешно выступает на Australian Open
20 января 18:58
Стефанос Циципас / фото - Getty Images
Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге Australian Open в четырех сетах одержал победу над представителем Аргентины Себастианом Баесом.
В послематчевом комментарии пресс-службе турнира грек рассказал о состоянии своего здоровья, а также о том, как проходит его восстановление после операции на локте.
«В физическом плане я чувствую себя все лучше с каждым матчем. После ATP Cup локоть меня не беспокоит меня. С тех пор я заметил действительно хороший прогресс и рад, что могу так играть».
Напомним, в заключительном матче второго круга AO, Янник Синнер победил Стива Джонсона.
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