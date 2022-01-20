Циципас рассказал, как восстанавливается после травмы локтя

Четвертая ракетка мира успешно выступает на Australian Open

Стефанос Циципас / фото - Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас во втором круге Australian Open в четырех сетах одержал победу над представителем Аргентины Себастианом Баесом.

В послематчевом комментарии пресс-службе турнира грек рассказал о состоянии своего здоровья, а также о том, как проходит его восстановление после операции на локте.

«В физическом плане я чувствую себя все лучше с каждым матчем. После ATP Cup локоть меня не беспокоит меня. С тех пор я заметил действительно хороший прогресс и рад, что могу так играть».

Напомним, в заключительном матче второго круга AO, Янник Синнер победил Стива Джонсона.