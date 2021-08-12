Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Циципас разбил финалиста ОИ-2020 из России на пути в четвертьфинал тысячника в Канаде

Третья ракетка мирового рейтинга отметил 23-летие победой
Теннис ATP
20:10
Циципас разбил финалиста ОИ-2020 из России на пути в четвертьфинал тысячника в Канаде
Стефанос Циципас / Фото: ATP

Третий номер мирового рейтинга Стефанос Циципас, которому сегодня исполнилось 23 года, не испытал проблем с серебряным призером Токио-2020 Кареном Хачановым (ATP, 28) и вышел в четвертьфинал турнира серии ATP1000 в Торонто, Канада 6:3, 6:2.

За 1 час 20 минут грек 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 6-и брейк-поинтов при трех ошибках на подаче. Россиянин выполнил 5 эйсов, четырежды ошибившись на подаче. Это была 5-я официальная игра теннисистов – счет стал 4:1 в пользу Стефаноса.

Путевку в полуфинал турнира Циципас оспорит с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, что Стефанос выступил за то, чтобы тренеры могли помогать игрокам во время игры.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карен Хачанов Стефанос Циципас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
Теннис ATP
10 августа 11:08
1
Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»
Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»
Теннис ATP
9 августа 19:34
Циципас впервые стал третьей ракеткой мира, Крутых дебютирует в топ-400
Циципас впервые стал третьей ракеткой мира, Крутых дебютирует в топ-400
Теннис ATP
9 августа 15:48
Видеообзор финального матча олимпийского теннисного турнира Токио-2020
Видеообзор финального матча олимпийского теннисного турнира Токио-2020
Olympics Токио-2020
1 августа 17:05
Зверев уничтожил Хачанова и стал первым немецкими олимпийским чемпионом в теннисе
Зверев уничтожил Хачанова и стал первым немецкими олимпийским чемпионом в теннисе
Olympics Токио-2020
1 августа 13:23
Определился первый финалист Олимпиады-2020
Определился первый финалист Олимпиады-2020
Olympics Токио-2020
30 июля 10:45

Новости: Теннис

Циципас разбил финалиста ОИ-2020 из России на пути в четвертьфинал тысячника в Канаде
Циципас разбил финалиста ОИ-2020 из России на пути в четвертьфинал тысячника в Канаде
ATP
20:10
Конта: «Довольна собой, потому что Свитолина – самая сложная соперница для меня во всем Туре»
Конта: «Довольна собой, потому что Свитолина – самая сложная соперница для меня во всем Туре»
WTA
14:50
Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
Бешенные эмоции Монфиса после первой победы в качестве мужа Свитолиной
ATP
09:58
Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале
Ястремская завершила выступления в парном разряде турнира в Монреале
WTA
07:39
Свитолина проиграла в первом матче после Олимпийских игр
Свитолина проиграла в первом матче после Олимпийских игр
WTA
07:26
Надаль снялся с Masters в Цинциннати
Надаль снялся с Masters в Цинциннати
ATP
11 августа 19:40
Вновь борьба и вновь поражение. Видеообзор матча Ястремская – Стивенс
Вновь борьба и вновь поражение. Видеообзор матча Ястремская – Стивенс
WTA
11 августа 15:20
Надаль снялся с Masters в Торонто из-за травмы
Надаль снялся с Masters в Торонто из-за травмы
ATP
11 августа 09:20
Ястремская в паре с Остапенко пробилась во второй круг турнира в Монреале
Ястремская в паре с Остапенко пробилась во второй круг турнира в Монреале
WTA
11 августа 08:40
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
28
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
29
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
12
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Белью назвал супертяжеловеса, который способен победить любого в дивизионе
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 18:20
1
Все новости