Циципас разбил финалиста ОИ-2020 из России на пути в четвертьфинал тысячника в Канаде

Третья ракетка мирового рейтинга отметил 23-летие победой

Стефанос Циципас / Фото: ATP

Третий номер мирового рейтинга Стефанос Циципас, которому сегодня исполнилось 23 года, не испытал проблем с серебряным призером Токио-2020 Кареном Хачановым (ATP, 28) и вышел в четвертьфинал турнира серии ATP1000 в Торонто, Канада 6:3, 6:2.



За 1 час 20 минут грек 5 раз подал навылет и реализовал 3 из 6-и брейк-поинтов при трех ошибках на подаче. Россиянин выполнил 5 эйсов, четырежды ошибившись на подаче. Это была 5-я официальная игра теннисистов – счет стал 4:1 в пользу Стефаноса.

Путевку в полуфинал турнира Циципас оспорит с норвежцем Каспером Руудом.

Напомним, что Стефанос выступил за то, чтобы тренеры могли помогать игрокам во время игры.