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Циципас сенсационно проиграл россиянину из-за пределов топ-100 рейтинга

Греческий теннисист уступил Роману Сафиуллину
Теннис ATP
18 февраля 21:56
Циципас сенсационно проиграл россиянину из-за пределов топ-100 рейтинга
Фото: пресс-служба турнира

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас потерпел сенсационное поражение от 163-й ракетке мира. В четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Марселе греческий теннисист проиграл Роману Сафиуллину – 4:6, 4:6.

За 1 час и 36 минут на корте Циципас выполнил 11 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и не выиграл ни одного гейма на приеме. Его соперник сделал 7 эйсов, 2 раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал 2 брейк-поинта.

Это был первый очный матч теннисистов.

Напомним, неделей ранее Циципас проиграл в финале турнира в Роттердаме.

Сергей Остапенко
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