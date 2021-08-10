Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»

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Третья ракетка мира Стефанос Циципас надеется, что в теннисе разрешат тренерам делать подсказки игрокам во время матчей. Слова грека приводит Reuters:

Мое мнение по этому поводу таково: тренерам должно быть разрешено участвовать в играх подопечных, должны быть определенные правила и определенные способы, чтобы внедрить это в игру игроков, но при этом важно не переборщить.

Какой смысл иметь с собой тренера, если ты не можешь извлечь из этого пользу? Я знаю, что теннис — это спорт, где ты сам принимаешь решения и должен решать за себя, но иногда взгляд со стороны может помочь и, возможно, изменить некоторые исходы матчей».