Циципас: «Место в топ-3 – прекрасное отражение моих достижений»
Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
Грек посетовал, что, несмотря на правила, специалисты делают подсказки подопечным во время матчей
Фото: EssentiallySports
Третья ракетка мира Стефанос Циципас надеется, что в теннисе разрешат тренерам делать подсказки игрокам во время матчей. Слова грека приводит Reuters:
«Некоторые судьи ловили тренеров, которые активно давали советы теннисистам во время игр, другие – нет. Это было все эти годы, это никогда не изменится и не прекратится.
Мое мнение по этому поводу таково: тренерам должно быть разрешено участвовать в играх подопечных, должны быть определенные правила и определенные способы, чтобы внедрить это в игру игроков, но при этом важно не переборщить.
Какой смысл иметь с собой тренера, если ты не можешь извлечь из этого пользу? Я знаю, что теннис — это спорт, где ты сам принимаешь решения и должен решать за себя, но иногда взгляд со стороны может помочь и, возможно, изменить некоторые исходы матчей».
Напомним, третье место в одиночном рейтинге – личный рекорд Циципаса.
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