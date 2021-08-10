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Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»

Грек посетовал, что, несмотря на правила, специалисты делают подсказки подопечным во время матчей
Теннис ATP
11:08
Циципас: «Тренерам должно быть разрешено участвовать в играх теннисистов»
Фото: EssentiallySports

Третья ракетка мира Стефанос Циципас надеется, что в теннисе разрешат тренерам делать подсказки игрокам во время матчей. Слова грека приводит Reuters:

«Некоторые судьи ловили тренеров, которые активно давали советы теннисистам во время игр, другие – нет. Это было все эти годы, это никогда не изменится и не прекратится.

Мое мнение по этому поводу таково: тренерам должно быть разрешено участвовать в играх подопечных, должны быть определенные правила и определенные способы, чтобы внедрить это в игру игроков, но при этом важно не переборщить.

Какой смысл иметь с собой тренера, если ты не можешь извлечь из этого пользу? Я знаю, что теннис — это спорт, где ты сам принимаешь решения и должен решать за себя, но иногда взгляд со стороны может помочь и, возможно, изменить некоторые исходы матчей».

Напомним, третье место в одиночном рейтинге – личный рекорд Циципаса.

Сергей Остапенко
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Стефанос Циципас

Комментарии 1

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10 августа 2021г. 11:20
Розумно,в багатьох видах сорту є право на тайм-аут.
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