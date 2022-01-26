Циципас: «Я оставил все силы, очень горжусь тем, как боролся»
Циципас устроил уничтожение Синнера в четвертьфинале Australian Open
Грек не отдал своему сопернику ни единого сета
10:22
Стефанос Циципас / Фото - ATP4-я ракетка мира Стефанос Циципас в четвертьфинале Australian Open уверенно переиграл итальянца Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 6:2.
Матч продлился около 2 часов. За это время Циципас оформил четыре эйса, две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 10-й номер рейтинга АТР четырежды подал навылет и один раз ошибся на подаче.
После этой победы Циципаса счет в личных встречах теннисистов стал 3:1 в пользу грека.
В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Циципас встретится с россиянином Даниилом Медведевым или канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Ранее в четвертьфинале Australian Open француз Гаэль Монфис проиграл итальянцу Маттео Берреттини (4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 2:6).
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