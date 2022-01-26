Циципас устроил уничтожение Синнера в четвертьфинале Australian Open

Грек не отдал своему сопернику ни единого сета

Стефанос Циципас / Фото - ATP

Ранее в четвертьфинале Australian Open француз

проиграл итальянцу

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4-я ракетка мирав четвертьфинале Australian Open уверенно переиграл итальянцасо счетом 6:3, 6:4, 6:2.Матч продлился около 2 часов. За это время Циципас оформил четыре эйса, две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 10-й номер рейтинга АТР четырежды подал навылет и один раз ошибся на подаче.После этой победы Циципаса счет в личных встречах теннисистов стал 3:1 в пользу грека.В полуфинале Открытого чемпионата Австралии Циципас встретится с россияниномили канадцем