Циципас перенес операцию на локте
Циципас: «Уверен, что смогу восстановиться на 100%»
Греческий теннисист рассказал о своем состоянии
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net
Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о процессе восстановления после операции на локте.
Грека цитирует портал tennisnews.gr:
«Рука в порядке, чувствую себя замечательно. Уверен, что смогу восстановиться на 100%.
Моя цель подняться еще выше. Надеюсь, подготовка пройдет хорошо и новый год будет в три раза лучше, чем предыдущий».
Стефанос Циципас перенес операцию на локте.
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