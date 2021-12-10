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Циципас: «Уверен, что смогу восстановиться на 100%»

Греческий теннисист рассказал о своем состоянии
Теннис ATP
19:30
Циципас: «Уверен, что смогу восстановиться на 100%»
Стефанос Циципас / фото - tennishead.net

Четвертая ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о процессе восстановления после операции на локте.

Грека цитирует портал tennisnews.gr

«Рука в порядке, чувствую себя замечательно. Уверен, что смогу восстановиться на 100%.

Моя цель подняться еще выше. Надеюсь, подготовка пройдет хорошо и новый год будет в три раза лучше, чем предыдущий».

Стефанос Циципас перенес операцию на локте.

Рене Тер Велде
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