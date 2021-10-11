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Циципас уверенно вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе

Третья ракетка мира отправил домой испанца Мартинеса


Теннис ATP
11 октября 10:40
Циципас уверенно вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Стефанос Циципас / Фото - АТР
Третий номер рейтинга АТР, греческий теннисист Стефанос Циципас, переиграл испанца Педро Мартинеса со счетом 6:2, 6:4 во втором раунде Masters в Индиан-Уэллсе (США).

За 1 час 34 минуты матча Циципас оформил семь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 59-я ракетка мира ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк. 

После этой победы Циципаса счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу грека.

В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Циципас встретится с итальянцем Фабио Фоньини.

Накануне французский теннисист Гаэль Монфис, без особых проблем переиграл итальянца Джанлуку Магера во втором раунде Masters в Индиан-Уэллсе.
Владимир Кириченко
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Теги

Стефанос Циципас Индиан-Уэллс (ATP)

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