Циципас: «В Индиан-Уэллсе чувствуешь себя, как на «Шлеме»
Циципас уверенно вышел в третий раунд турнира в Индиан-Уэллсе
Третья ракетка мира отправил домой испанца Мартинеса
Стефанос Циципас / Фото - АТРТретий номер рейтинга АТР, греческий теннисист Стефанос Циципас, переиграл испанца Педро Мартинеса со счетом 6:2, 6:4 во втором раунде Masters в Индиан-Уэллсе (США).
За 1 час 34 минуты матча Циципас оформил семь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта. В свою очередь, 59-я ракетка мира ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк.
После этой победы Циципаса счет в личных встречах теннисистов стал 2:0 в пользу грека.
В третьем раунде турнира BNP Paribas Open Циципас встретится с итальянцем Фабио Фоньини.
Накануне французский теннисист Гаэль Монфис, без особых проблем переиграл итальянца Джанлуку Магера во втором раунде Masters в Индиан-Уэллсе.
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